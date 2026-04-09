Se acabó la suspensión de Miller Bolaños y el jugador ya volverá a las canchas con Emelec. El futbolista estaba fuera por una tarjeta roja que lo dejó sin jugar dos partidos. Además, también se especuló con una sanción a la interna por su polémico arresto a finales de marzo.

Miller Bolaños estuvo en la cárcel tras no cumplir con el toque de queda en Guayaquil. Luego salió libre y se integró a los trabajos de pretemporada en Emelec. El jugador logró demostrar que salió por una emergencia, ahora desde el club le mandan un nuevo mensaje.

Tras el partido ante Católica, Christian Noboa, presidente de la Comisión Deportiva de Emelec, afirmó que esto es solo un error. “Miller está con ganas de jugar, un error lo comete cualquiera y hay que seguir. Esto es fútbol comentó el directivo”, a los medios.

Con esto queda cerrada cualquier especulación de una sanción para Miller Bolaños a la interna de Emelec. Por lo cual, Vicente Sánchez ya lo tendrá disponible para jugar ante Aucas el próximo domingo en otra visita de peligro a la altura de Quito.

"UN ERROR LO COMENTE CUALQUIERA" ⚽🎙️



Christian Noboa Presidente de la Comisión de Fútbol conversó con @decofortiz para @doble5ec sobre la situación actual de Miller Bolaños 🔵 pic.twitter.com/Iw73YQmUDU — DobleCinco (@doble5ec) April 9, 2026

Miller Bolaños ya estuvo en el ojo de la polémica en otras ocasiones en Emelec y en ese momento derivó en su polémica salida del plantel. Ahora el jugador eléctrico encontró el apoyo en la directiva y es por eso que el caso no pasó a mayores.

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Los números de Miller Bolaños en este 2026

En lo que va de esta temporada, Miller Bolaños ha jugado con Emelec un total de 5 partidos, todos por LigaPro. El futbolista ha sumado en cancha poco más de 300 minutos. Solo ha marcado 1 gol. Tiene contrato con el equipo azul hasta finales de 2027.

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En síntesis: