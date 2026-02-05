Desde Emelec revelan cómo Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, ayudará al club

El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ha reconocido como un hincha más de Emelec en cada oportunidad que tuvo. Ahora uno de sus exministros, José David Jiménez, será el nuevo presidente del club. El directivo contó como el primer mandatario ayudará al ‘Bombillo’.

En una entrevista con Los Comentaristas en Radio Diblu, José David Jiménez confirmó que Daniel Noboa aportará al club con su experiencia como empresario para guiar a esta nueva directiva que asumirá funciones si logra los votos necesarios el próximo 21 de febrero.

“Sin ninguna duda, el Presidente Daniel Noboa es un emelecista de corazón y nos va a aportar muchísimo. Como empresario, desde su conocimiento, él y muchos otros emelecistas se han sumado a esta causa“, reveló el virtual presidente de Emelec.

Emelec viene de una administración tan irrisible entre 2023 y 2025, que el club se quedó sin patrocinadores, con varias deudas en FIFA, con deudas salariales de hasta 7 meses con sus jugadores y lleva 2 años peleando el descenso. De ahí que, la nueva directiva pida apoyo a todos los emelecistas.

Noboa también ha ido a ver a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

No es la primera vez que un Presidente de la República de Ecuador se muestra muy cercano a Emelec, durante el gobierno de Rafael Correa, el mandatario estuvo muy relacionado con el ‘Bombillo’ y en varias ocasiones fue al estadio a ver a su equipo.

Emelec ya anunció un refuerzo extranjero para 2026

En medio de su reconstrucción, Emelec ya tiene un nuevo fichaje extranjero para 2026, el primero que anuncia el club. Resulta que la nueva directiva, junto al interventor, concretaron el fichaje de Gonzalo Nápoli para la siguiente temporada. El uruguayo era uno de los más buscados.

¿Quién será el nuevo DT de Emelec?

Asimismo, la directiva que cuenta con el apoyo de varios empresarios que son hinchas del club, estaría anunciando en las próximas horas a su nuevo técnico. Todo parece encaminado para que sea el uruguayo, Vicente Sánchez el nuevo DT azul.

