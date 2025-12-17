Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado en Guayaquil

Nuevamente el fútbol ecuatoriano se ve conmocionado por una lamentable noticia, después de que se revelara que Mario Pineida fue asesinado en Guayaquil. El jugador de Barcelona SC perdió la vida en un ataque armado del cual no hay muchos detalles.

Pineida vivía su último año de contrato en Barcelona SC y ya se había especulado con su futuro en otros equipos de la LigaPro. Fue campeón con el ‘Ídolo’, con El Nacional y también en varias ocasiones llegó a ser convocado a la Selección de Ecuador.

noticia en desarrollo