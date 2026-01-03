Tras toda la polémica navideña: La primera decisión de 2026 del Strasbourg con Kendry Páez

El cierre de 2025 para Kendry Páez fue muy polémico y ahora el volante ecuatoriano ya enfrenta las consecuencias en el comienzo de 2026. El ecuatoriano ahora aparece en el banco de suplentes para el primer encuentro de Strasbourg en Francia contra el Nice.

Fue su mismo entrenador, Liam Rosenior, el que comenzó toda la polémica con Kendry Páez y ahora el entrenador, en el que puede ser su último partido de la temporada, deja claro que no está para ser titular. De nuevo, el ecuatoriano comienza como suplente.

Para Kendry Páez está siendo una durísima temporada y el futuro no pinta bien para él. Ya que, el ecuatoriano tiene contrato con Chelsea, y deberá regresar a los ‘Blues’ para después del Mundial. No obstante, Rosenior, podría ser su DT en ese club porque es el máximo candidato para llegar tras la salida de Maresca.

Los últimos partidos no han sido los mejores para Kendry Páez, ya que el ecuatoriano viene siendo suplente o de lleno no juega y se queda en el banco de suplentes. El joven volante ya salió de Ecuador con varias polémicas, que ahora parecen seguirlo en Europa.

Kendry Páez está perdiendo protagonismo en Europa. (Foto: Gettyimages)

El duro momento que vive Kendry Páez en Europa llega también a pocos meses del Mundial. Aunque suele ser muy convocado por Beccacece, este mal nivel y grandes polémicas hacen dudar a todos de si el ex jugador de Independiente del Valle jugará el Mundial de 2026.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En toda la temporada con Racing de Strasbourg, Kendry Páez jugó un total de 19 partidos entre todas las competencias. Sumando apenas 707′ minutos y es que viene siendo suplente en la mayoría de encuentros. Apenas marcó 1 gol y no dio ninguna asistencia, hasta ahora.

En síntesis:

Kendry Páez inicia el primer partido de 2026 como suplente en el Racing de Estrasburgo .

inicia el primer partido de 2026 como suplente en el . El volante Kendry Páez registra un solo gol y cero asistencias en 19 partidos disputados.

registra un solo gol y cero asistencias en disputados. Kendry Páez ha sumado apenas 707 minutos en cancha durante toda la presente temporada europea.

