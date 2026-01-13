Diogo Baguí sorprende y se quedaría en LigaPro tras dejar Emelec

Emelec no pudo renovar el contrato de Diogo Baguí pese a ser no solo titular, si no también una de sus promesas. Se hablaba de que el central iba a al exterior pero se iría a otro grande de LigaPro.

Según medios de México, Diogo Baguí está en planes de Barcelona SC para el 2026, esto mientras ya había sido casi anunciado en Xolos de Tijuana. El joven defensor tendrá que decidir si juega un año más en Ecuador o va al exterior.

Los Ángeles FC de la MLS son los otros interesados en el central, se conoce que Baguí pedía un salario cercano a los 15 mil dólares al mes para renovar con Emelec.

Su salario actual en el club azul era de menos de 2 mil dólares, por lo que tras su gran 2025 era natural que pida un aumento considerable a un jugador del primer equipo.

Liga de Quito también lo sondeó antes de su salida, sin embargo los ‘albos’ parece que se van a decantar por el fichaje de Luis Fernando León, compañero de zaga de Baguí.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Diogo Bagui – Selección Ecuador.

En resumen