¡Última hora! Pervis Estupiñán deja AC Milan y tiene nuevo equipo en Europa

Pervis Estupiñán dejará AC Milan y ahora el jugador ecuatoriano ya tiene un nuevo equipo para seguir en Europa, tras acordar términos personales.

Pervis Estupiñán no viene de la mejor temporada en AC Milan y eso le terminó costando también en el Mundial 2026, donde tuvo una muy mala temporada. No obstante, el jugador ecuatoriano ahora volverá a cambiar de equipo y se mudará de nuevo.

Según la información revelada por Fabrizio Romano, el lateral ecuatoriano ya acordó términos personales con Aston Villa. Por lo cual, el jugador se marchará a un nuevo equipo en esta ventana de transferencias. Solo falta el acuerdo entre clubes.

De acuerdo a Romano, el fichaje también se termina dando porque: “Unai Emery quiere a Pervis como reemplazo de Lucas Digne”. El ecuatoriano cuenta con la confianza del entrenador y por eso se espera que las negociaciones no se sigan dilatando.

Ya Pervis demostró su intención de querer irse a jugar a la Premier League y dejar AC Milan donde le fue tan mal esta temporada. Además, el lateral tendrá la gran opción de jugar la Champions League en el siguiente año, puesto que, los ‘Villanos’ sí clasificaron.

Pervis Estupiñán suena para Aston Villa. (Captura de pantalla)

En AC Milan se esperaba que Pervis rindiera como lo venía haciendo en la Premier League, pero se quedó lejos de lo esperado. Casi no tuvo minutos y no fue titular en toda la temporada. Su momento más destacado fue el gol con el que el equipo le ganó a Inter el Clásico.

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Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

Con la camiseta de AC Milan entre todas las competencias el jugador estuvo en 22 partidos. Sumó en cancha cerca de 1.300 minutos, pero solo pudo marcar 1 gol y dar 1 asistencia, números muy bajos para un lateral que venía siendo figura en la Premier.

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