Djorkaeff Reasco finalmente dejaría El Nacional para la siguiente temporada de la LigaPro. El delantero de El Nacional tuvo una espectacular temporada en el 2025 y esto sirvió para que nuevamente llegue a un equipo importante del fútbol ecuatoriano.

Independiente del Valle tendría un acuerdo para fichar a Djorkaeff Reasco por las próximas 3 temporadas, de acuerdo a la revelación de Pepe Mera. El delantero del ‘Bi-Tri’ tiene contrato hasta finales de 2025 y se iba a marchar en condición de agente libre.

Varios clubes estuvieron interesados en Djorkaeff y atentos a su actualidad contractual en El Nacional. Finalmente, Reasco decidiría llegar a Independiente del Valle y dar un salto de calidad importante, y volver a un grande para pelear por grandes torneos en 2026.

Asimismo, no se descarta que con este salto de calidad, Djorkaeff Reasco finalmente pueda volver a la Selección de Ecuador. Ya con su rendimiento, en El Nacional, se ha pedido su nombre para una convocatoria, pero Sebastián Beccacece no lo ha llevado.

Djorkaeff Reasco es un goleado de El Nacional. (Foto: Imago)

Independiente del Valle se asegura así a un delantero con enorme potencial y con el cual tiene la posibilidad de finalmente marcar un bicampeonato histórico en Ecuador. Asimismo, con Reasco armaría una dupla “temible” junto a Claudio Spinelli.

Los números de Djorkaeff Reasco en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de El Nacional, Djorkaeff Reasco ha jugado un total de 32 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ha marcado 18 goles y también ha dado 6 asistencias. Sumando en cancha más de 2.700 minutos.

El valor de mercado de Djorkaeff Reasco

‘Djorka’ tiene un valor de mercado de 600 mil dólares, por lo cual, no dejaría de ser un brillante movimiento de mercado para Independiente del Valle. Ya que, se queda con uno de los goleadores del fútbol ecuatoriano, y lo haría sin pagar una gigante cifra.

