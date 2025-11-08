Djorkaeff Reasco en silencio se colocó como uno de los goleadores de LigaPro esto pese al muy irregular año que ha tenido El Nacional. El delantero ecuatoriano acaba contrato en diciembre y sigue sumando ofertas.

Sonó como un sorpresivo refuerzo para Independiente del Valle y un posible regreso a Liga de Quito, sin embargo volvería al exterior. El Mirassol de Brasil también ofertó por el delantero.

La información la dio el periodista Nicolás Ayala, quien detalla que el club recién ascendido al Brasileirao ya contactó al entorno del jugador. El equipo es la sorpresa del año y se ubica en puestos de clasificación a Copa Libertadores.

Este año lleva 18 goles y 7 asistencias en 31 partidos, siendo el mejor año de su carrera, los rumores lo ponen de regreso en la Selección de Ecuador para las fechas de noviembre.

Djorkaeff Reasco fue campeón nacional con Liga de Quito en el 2018, y luego sumó la Copa Ecuador 2019 y las Supercopas Ecuador 2020 y 2021. Tras eso fue al Mundial con Ecuador en el 2022, para posteriormente ser vendido al exterior y luego regresar a Barcelona donde no tuvo un buen año.

Los clubes extranjeros en la carrera de Djorkaeff Reasco

Djorkaeff Reasco solo pudo estar tres años en el exterior, dos temporadas en Newells Old Boys y un año en Instituto de Córdoba, ambos de Argentina. En tres años jugó 40 partidos.

Djorkaeff Reasco – Newells Old Boys

