Barcelona vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: Canales y horarios

Barcelona arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores recibiendo al Cruzeiro de Brasil. El minuto a minuto lo puedes seguir en BOLAVIP, mientras que también hay canales para seguir el encuentro por televisión.

Barcelona llega a esta instancia jugando desde la fase previa 1 y 2, eliminando a Argentinos Jrs. y a Botafogo de Brasil en el camino. En LigaPro también están en la parte alta de la tabla.

¿Dónde ver el Barcelona vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores?

El partido será transmitido por ESPN 2 y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium. El encuentro arrancará a las 19h00 del martes 7 de abril en el Monumental.

Barcelona viene de ganar por LigaPro a Liga de Quito. Foto: IMAGO.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.