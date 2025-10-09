DT de Independiente del Valle destruye en críticas a jugador de Barcelona

Javier Rabanal, entrenador de Independiente del Valle no se guardó nada contra Barcelona. No solo los acusó de ser beneficiados por el arbitraje, si no que también criticó a un jugador en específico del equipo amarillo.

“¿Qué pasaría sin un famoso jugador de BSC (Xavier Arreaga), que está en las convocatorias, fuese de Independiente del Valle con el rendimiento que está teniendo? Sería insostenible”, dijo en charlas con Radio Activa de Cuenca.

Rabanal criticó a Xavier Arreaga y a su convocatoria sostenida en la Selección de Ecuador, sorpresivamente se refirió al central. Los hinchas cuestionaron que tirara indirectas sobre un jugador de equipo rival.

“La Selección es todo Independiente del Valle, gracias a Independiente del Valle existe la Selección Ecuatoriana que existe”, amplió señalando que IDV aporta con varios jugadores a la ‘Tri’.

ver también ¡¿Lo sacrifican a William Pacho?! El PSG venderá a varios jugadores para fichar a Moisés Caicedo

Xavier Arreaga es seleccionado de Ecuador desde el 2020.

ver también ¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

Independiente del Valle goleó a Barcelona SC

Estas declaraciones del DT de IDV se enmarcan en el contexto de una contundente goleada de IDV contra Barcelona SC en la primera fecha del hexagonal. Los de Rabanal se pasearon en el Monumental y terminaron goleando 3 a 0 a su principal seguidor.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

¿Hasta cuándo tiene contrato Rabanal con IDV?

Rabanal está teniendo un gran primer año con Independiente del Valle, el DT tiene contrato aún por las siguientes temporadas en Ecuador, por lo cual, su proyecto aún podrá seguir creciendo y dominando en el fútbol ecuatoriano, donde es candidato a ganarlo todo.

El duelo con Barcelona SC en Copa Libertadores

Rabanal también tuvo tiempo para recordar el duelo por Copa Libertadores contra los amarillos: “Hemos recibido mucha presión en principio de temporada por el tema del centenario de la prensa de Guayaquil, que quería que por lo civil o criminal avanzara Barcelona SC”, agregó el DT.