Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

DT de Independiente del Valle destruye en críticas a jugador de Barcelona

Javier Rabanal, DT de Independiente del Valle otra vez se hizo viral por declaraciones contra un jugador de Barcelona.

Por Gustavo Dávila

DT de Independiente del Valle destruye en críticas a jugador de Barcelona
DT de Independiente del Valle destruye en críticas a jugador de Barcelona

Javier Rabanal, entrenador de Independiente del Valle no se guardó nada contra Barcelona. No solo los acusó de ser beneficiados por el arbitraje, si no que también criticó a un jugador en específico del equipo amarillo.

“¿Qué pasaría sin un famoso jugador de BSC (Xavier Arreaga), que está en las convocatorias, fuese de Independiente del Valle con el rendimiento que está teniendo? Sería insostenible”, dijo en charlas con Radio Activa de Cuenca.

Rabanal criticó a Xavier Arreaga y a su convocatoria sostenida en la Selección de Ecuador, sorpresivamente se refirió al central. Los hinchas cuestionaron que tirara indirectas sobre un jugador de equipo rival.

“La Selección es todo Independiente del Valle, gracias a Independiente del Valle existe la Selección Ecuatoriana que existe”, amplió señalando que IDV aporta con varios jugadores a la ‘Tri’.

¡¿Lo sacrifican a William Pacho?! El PSG venderá a varios jugadores para fichar a Moisés Caicedo

ver también

¡¿Lo sacrifican a William Pacho?! El PSG venderá a varios jugadores para fichar a Moisés Caicedo

Xavier Arreaga es seleccionado de Ecuador desde el 2020.

Xavier Arreaga es seleccionado de Ecuador desde el 2020.

¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

ver también

¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

Independiente del Valle goleó a Barcelona SC

Estas declaraciones del DT de IDV se enmarcan en el contexto de una contundente goleada de IDV contra Barcelona SC en la primera fecha del hexagonal. Los de Rabanal se pasearon en el Monumental y terminaron goleando 3 a 0 a su principal seguidor.

Publicidad
¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

ver también

¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

¿Hasta cuándo tiene contrato Rabanal con IDV?

Rabanal está teniendo un gran primer año con Independiente del Valle, el DT tiene contrato aún por las siguientes temporadas en Ecuador, por lo cual, su proyecto aún podrá seguir creciendo y dominando en el fútbol ecuatoriano, donde es candidato a ganarlo todo.

El duelo con Barcelona SC en Copa Libertadores

Rabanal también tuvo tiempo para recordar el duelo por Copa Libertadores contra los amarillos: “Hemos recibido mucha presión en principio de temporada por el tema del centenario de la prensa de Guayaquil, que quería que por lo civil o criminal avanzara Barcelona SC”, agregó el DT.

Pedro Ortiz fue el héroe de Emelec en Copa Ecuador y ahora podría cambiar de equipo

ver también

Pedro Ortiz fue el héroe de Emelec en Copa Ecuador y ahora podría cambiar de equipo

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
"Gracias a IDV existe la Selección de Ecuador", avisan desde LigaPro
Fútbol de Ecuador

"Gracias a IDV existe la Selección de Ecuador", avisan desde LigaPro

Javier Rabanal dispara contra Barcelona SC y el arbitraje por "tirar a Deportivo Cuenca del primer hexagonal"
Fútbol de Ecuador

Javier Rabanal dispara contra Barcelona SC y el arbitraje por "tirar a Deportivo Cuenca del primer hexagonal"

Se lo pelean Chelsea y Wolverhampton: La fortuna que le ofrecen a Patrik Mercado en la Premier League
Fútbol de Ecuador

Se lo pelean Chelsea y Wolverhampton: La fortuna que le ofrecen a Patrik Mercado en la Premier League

¡Urgente! Liga de Quito confirma otra baja de un titular ¿No juega vs Palmeiras?
Fútbol de Ecuador

¡Urgente! Liga de Quito confirma otra baja de un titular ¿No juega vs Palmeiras?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo