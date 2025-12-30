Nilson Angulo está cada vez más cerca de dar el salto a una de las grandes Ligas de Europa y el Anderlecht de Bélgica ya lo cotiza en una cifra histórica. En Liga de Quito también están pendientes porque recibirían una fortuna.

Anderlecht pedirá entre 25 y 30 millones de euros por el extremo ecuatoriano y con esto Liga de Quito recibiría entre 8 y 10 millones de dólares por el porcentaje que mantiene de su canterano.

Nilson Angulo dejó Liga de Quito en el 2023 rumbo a las inferiores del Anderlecht de Bélgica y poco a poco fue escalando hacia el primer equipo donde este año ha destacado con goles y asistencias.

La idea era esperar a después del Mundial 2026 para venderlo para ante los llamados de más de cinco clubes, Anderlecht no se cierra a que salga en este mercado de pases de invierno.

Sevilla, Liverpool, Celta de Vigo, Benfica, Porto, Manchester United y Tottenham son algunos de los equipos que contactaron para el fichaje del extremo zurdo de la Selección de Ecuador.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El delantero ha marcado 5 goles y solo ha dado 8 asistencias. Se ha ganado el lugar como titular y lleva ya en cancha poco más de 1.900 minutos.

Publicidad

Publicidad

ver también Tiago Nunes rechazó a figura de LigaPro para Liga de Quito

Nilson Angulo – Selección Ecuador

En resumen