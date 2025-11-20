Con varias subidas y bajadas, la Selección de Ecuador logró meterse en el ranking FIFA puesto 24 y clasificar al Mundial 2026 como parte del bombo 2. Ahora la ‘Tri’ se despide hasta marzo, donde tendrá sus últimos amistosos previo al torneo.

Sin la presión de necesitar ganar por el sorteo, ahora Ecuador buscará medirse con rivales de mayor jerarquía. Sebastián Beccacece adelantó que Ecuador enfrentará a un europeo y a un rival africano.

La idea, según dijeron desde FEF hace meses, es enfrentar a una potencia y campeona del Mundo, lo que levantó rumores sobre Francia, Argentina o España en UEFA. Sobre los rivales de África se conoce que buscarían un contrincante también clasificado al Mundial.

Ecuador suma un triunfo contra Argentina y Nueva Zelanda, mientras que empates contra Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Chile y Perú en el resto de encuentros del 2025.

Precisamente una de las críticas de los hinchas es que Ecuador se enfrentaba solo con rivales CONCACAF o de menor nivel CONMEBOL, mientras Colombia y Argentina se enfrentaba a las potencias.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 en cada país también lo pasarán en directo.

Argentina: TyC Sports

Chile: Chilevisión

Colombia: Caracol y RCN

España: TVE

Estados Unidos: Telemundo y Peacock

México: TUDN, VIX y TV Azteca

Perú: América TV

