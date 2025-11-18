La Selección de Ecuador cerró con una victoria su año 2025, esto con un 2-0 ante Nueva Zelanda. El triunfo no nubló el juego inconexo de la ‘Tri’, en un estadio donde se vieron pancartas contra Sebastián Beccacece, ante la presión mediática se conoce ya lo que hará la FEF.

Las constantes críticas e incluso el malestar interno de algunos jugadores no ha cambiado nada para la FEF. El DT argentino seguirá siendo el entrenador de Ecuador para la Copa del Mundo 2026.

Con seis meses más de contrato, desde lo económico y deportivo no sería lógico interrumpir el proceso y traer a otro entrenador. Ahora queda definir los rivales para marzo, ya con la tranquilidad de estar en el bombo 2.

Luego del Mundial, el contrato de Sebastián Beccacece difícilmente será renovado, tendrán que esperar a elecciones o en su defecto que el argentino acepte un contrato solo por seis meses más.

A Beccacece ofertas no le faltarán y ya ha sido vinculado con la Selección de Chile, de Perú y con otros clubes importantes de Sudamérica como Boca Juniors, Newells entre otros.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene un sueldo con la Selección de Ecuador, que supera los 2.4 millones de dólares. El DT no es uno de los que más cobra en CONMEBOL, pero sí uno de los mejores pagados en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Beccacece presentación DT de Ecuador.

