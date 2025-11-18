Liga de Quito ganó a Emelec pero los hinchas se fueron contra estos jugadores: “El próximo año, venta segura”

Liga de Quito logró una sufrida victoria contra Emelec en Copa Ecuador, sin embargo sus hinchas no salieron contentos con todos los jugadores. Tres futbolistas fueron muy criticados por los aficionados.

El primero fue Alexander Domínguez, como en la semifinal vs. Palmeiras el arquero ecuatoriano no mostró seguridad y en más de una ocasión parecía que podría cometer errores. Para los hinchas es un “fin de ciclo” para el arquero más campeón de Liga.

El segundo es Lisandro Alzugaray, erró un insólito gol en el primer tiempo y se lo notó cansado. Al argentino le apuntan su edad como incidencia y que debería salir del club para el 2026.

Y finalmente Alexander Alvarado, el extremo nunca recuperó su nivel pese a las cesiones y a los partidos dados. Es de los más criticados y podría volver a salir ya que aún tiene contrato con los ‘albos’.

Los dos primeros saldrían del equipo para dar espacio a la renovación, mientras que el tercero será prestado o vendido debido al mercado que tiene, especialmente en LigaPro.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

