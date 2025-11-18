Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Liga de Quito ganó a Emelec pero los hinchas se fueron contra estos jugadores: “El próximo año, venta segura”

Liga de Quito ganó la semifinal de ida de Copa Ecuador contra Emelec pero los hinchas no perdonaron a varios jugadores.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito ganó a Emelec pero los hinchas se fueron contra estos jugadores: "El próximo año, venta segura" Foto: LDU
Liga de Quito ganó a Emelec pero los hinchas se fueron contra estos jugadores: "El próximo año, venta segura" Foto: LDU

Liga de Quito logró una sufrida victoria contra Emelec en Copa Ecuador, sin embargo sus hinchas no salieron contentos con todos los jugadores. Tres futbolistas fueron muy criticados por los aficionados.

El primero fue Alexander Domínguez, como en la semifinal vs. Palmeiras el arquero ecuatoriano no mostró seguridad y en más de una ocasión parecía que podría cometer errores. Para los hinchas es un “fin de ciclo” para el arquero más campeón de Liga.

El segundo es Lisandro Alzugaray, erró un insólito gol en el primer tiempo y se lo notó cansado. Al argentino le apuntan su edad como incidencia y que debería salir del club para el 2026.

Y finalmente Alexander Alvarado, el extremo nunca recuperó su nivel pese a las cesiones y a los partidos dados. Es de los más criticados y podría volver a salir ya que aún tiene contrato con los ‘albos’.

Los dos primeros saldrían del equipo para dar espacio a la renovación, mientras que el tercero será prestado o vendido debido al mercado que tiene, especialmente en LigaPro.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
Los dos jugadores de Emelec que interesan a Liga de Quito

ver también

Los dos jugadores de Emelec que interesan a Liga de Quito

Alexander Domínguez tiene varios títulos locales e internacionales. Foto: Getty

Alexander Domínguez tiene varios títulos locales e internacionales. Foto: Getty

En resumen

  • Alexander Domínguez fue criticado por los hinchas de Liga de Quito tras la victoria en Copa Ecuador.
  • Lisandro Alzugaray erró un gol insólito y sería considerado para salir del club para el 2026.
  • Alexander Alvarado fue uno de los más criticados y podría ser prestado o vendido.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Los dos jugadores de Emelec que interesan a Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Los dos jugadores de Emelec que interesan a Liga de Quito

Liga de Quito lo remontó en los últimos 10 y gana la ida de la semifinal de la Copa Ecuador ante Emelec
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito lo remontó en los últimos 10 y gana la ida de la semifinal de la Copa Ecuador ante Emelec

¡Bombazo en la LigaPro! Miller Bolaños quiere dejar Guayaquil City por este grande de Ecuador
Fútbol de Ecuador

¡Bombazo en la LigaPro! Miller Bolaños quiere dejar Guayaquil City por este grande de Ecuador

Jorge Célico sorprende a todos y le manda este consejo a Sebastián Beccacece
Fútbol de Ecuador

Jorge Célico sorprende a todos y le manda este consejo a Sebastián Beccacece

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo