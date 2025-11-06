¡Ola de críticas! Revelan uno de los convocados de Ecuador y los hinchas se van contra Beccacece

Este sábado la Selección de Ecuador dará a conocer a los convocados para la fecha FIFA de noviembre, mientras tanto siguen saliendo nombres filtrados. Este jueves se conoció de un polémico convocado que tendría la Tri y por supuesto los hinchas reclamaron a Sebastián Beccacece.

Según el periodista Juan Francisco Rueda, Xavier Arreaga volverá a ser convocado a la Selección para jugar contra Canadá y Nueva Zelanda. El central es de los más criticados en Barcelona pero es fijo para el DT de Ecuador.

Pese a estar siempre en lista, Arreaga no ha jugado con el combinado nacional con regularidad. Muchos señalan que su convocatoria se da por el impacto positivo en el camerino.

Tras sus constantes errores en LigaPro, los hinchas reclamaron en redes que ese cupo de central sea usado para algún juvenil con proyección o un referente de mayor garantías.

Joel Ordóñez, William Pacho y Piero Hincapié siguen siendo los pilares de la defensa, por lo que la situación deportiva de Arreaga en la Tri no cambiaría con la convocatoria.

Xavier Arreaga – Ecuador Selección.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

