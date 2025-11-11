La Selección de Ecuador enfrenta esta fecha FIFA con dos amistosos enfocados a mejorar la imagen mostrada en partidos recientes, pero también para meterse en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. Para el segundo objetivo, las cosas se le han puesto más cuesta arriba tras un cambio que efectuaría la FIFA.

Según la plataforma Football Meets Data, ahora las selecciones que clasifiquen vía repechaje ya no irán directo al bombo 4, si no que se respetará su ubicación en el ranking FIFA.

Esto afecta a Ecuador y sus posibilidades, ya que la ‘Tri’ contaba con que Alemania e Italia clasifiquen vía play offs para liberar dos espacios en el ranking FIFA. Si este cambio se mantiene, la ‘Tri’ no solo se aleja del bombo 2 si no que queda al borde del bombo 3.

Esto sin duda meterá presión a los de Sebastián Beccacece para conseguir victorias contra Canadá y Nueva Zelanda. De igual forma Ecuador necesita que Australia y Corea del Sur tropiecen en sus respectivos amistosos.

Alemania e Italia están en el top 10 ranking FIFA.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo que necesita Ecuador en esta fecha FIFA para ser bombo 2 del Mundial

En resumen

La Selección de Ecuador busca el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026.

busca el para el sorteo del Mundial 2026. Un cambio en reglas FIFA , según Football Meets Data, dificulta el objetivo de Ecuador.

, según Football Meets Data, dificulta el objetivo de Ecuador. El equipo de Sebastián Beccacece debe ganar a Canadá y Nueva Zelanda en amistosos.