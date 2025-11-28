Nilson Angulo es uno de los jugadores ecuatorianos con mayor proyección en Europa. El delantero ecuatoriano vive un gran momento en Bélgica y eso despertó el interés de diferentes equipos en el viejo continente. Algunos lo quieren fichar en enero.

De acuerdo a la información de Ekrem Konur, Porto ha preguntado por las condiciones de Nilson Angulo para intentar su fichaje en el próximo mercado de invierno. El equipo de Portugal ve al ecuatoriano como un revulsivo para el segundo semestre del año.

En el Anderlecht, Nilson Angulo ha demostrado un gran nivel que también le ha valido para formar parte de la Selección de Ecuador. El delantero tricolor se ganó un lugar en el equipo de Sebastián Beccacece y por eso jugaría el Mundial de 2026 con ‘La Tri’.

Teniendo la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina con la Selección de Ecuador, el Anderlecht se piensa la venta de Nilson Angulo. El equipo de Bélgica podría sacar un importante rédito económico si el extremo “la rompe” en el Mundial, por eso no lo dejarían ir en este instante.

Por otro lado, también hay equipos como Liverpool o Benfica que han preguntado por el jugador ecuatoriano. El mercado de invierno promete ser una venta para transferir a varios jugadores tricolores como Angulo o también Joel Ordóñez.

De momento, Nilson Angulo sigue fijo en Anderlecht, al menos durante los siguientes meses, el jugador ecuatoriano ha encontrado en este año la regularidad que antes se esperaba para él. Su posible venta también beneficiaria a Liga de Quito.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ha marcado 3 goles y ha dado 7 asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.600 minutos, siendo de lo más regular en cancha.

El valor de mercado de Nilson Angulo

Actualmente, Nilson Angulo tiene un valor de mercado cercano a los 4.5 millones de euros, de acuerdo a la información de transfermark. El delantero ecuatoriano saldría por una venta un poco mayor, ya que su proyección y nivel en selección lo llevan a este precio.

