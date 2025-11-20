Un nuevo caso de suplantación de identidad podría darse en el fútbol ecuatoriano y es que las llaves de las semifinales del Ascenso Ecuador entre Mineros de Guaranda y Cuenca Jrs. podrían no darse.

Según confirmó el propío presidente del club de la provincia de Bolívar, el futbolista May Quiñónez estaría jugando con identidad cambiada, pero lo insólito es lo que dice su documento. El futbolista no solo tiene nombre y posiblemente edad cambiada y es que el género que consta en su documento de identidad lo califica como “mujer”.

Luis Proaño, presidente del club Mineros, señala que el futbolista tuvo minutos contra el 11 de Mayo de Manabí, y que este le había notificado a Juventud Italiana. Ahora los equipos recién eliminados de los cuartos de final piden a FEF que se revise el caso.

El viernes 21 habrá una audiencia para revisar el caso, mientras tanto lo único confirmado es que el partrido entre Cuenca Jrs. y Mineros de Guaranda queda temporalmente suspendido.

El pedido de Juventud Italiana es que se descalifique a Mineros de Guaranda o en todo caso que se repita el partido por los cuartos de final. Por el otro lado está la llave intacta entre el Aampetra y Liga de Portoviejo.

¿Qué dicen en Mineros de Guaranda sobre el caso?

“El que habilita a los jugadores es la Federación y el Comet, entonces no tenemos problemas porque ellos son el último filtro”, dijo además de asegurar que fue un tema de error de las instituciones más no de una suplantación de identidad.

May Lauri Quiñónez – Mineros Foto: El Diario Ec – Manabí.

Los otros casos de suplantación de identidad en el fútbol ecuatoriano

Uno de los casos más recientes es el de Alexander Bolaños, el futbolista de Independiente del Valle que se descubrió que tenía cuatro años más y un nombre cambiado.

