Álex Arce dejó sorpresivamente el fútbol ecuatoriano tras haber sido goleador en la temporada 2024, y ahora trasciende que el delantero paraguayo aún está vigente para uno de los grandes de LigaPro.

En charlas con Radio La Red, Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, se refirió a la salida de Arce. El directivo señaló que se dieron por otras circunstancias que lo llevaron de vuelta en Argentina.

Así mismo complementó: “Esperamos tenerlo de vuelta en algún momento”, con esto otra vez Liga le deja claro que Arce podría ser opción de fichaje para otro año.

Se hablaba de que Arce quiso dejar Liga de Quito por motivos familiares pese a que el club deseaba contar con él, pero parece que todo quedó en rumores y aún lo tienen presente.

En Independiente Rivadavia ya alzó la Copa Argentina, sin embargo a nivel individual no pudo repetir ni de cerca los números que consiguió en la temporada 2024.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

