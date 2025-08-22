El único jugador de Liga de Quito que premió la CONMEBOL tras clasificar a 4tos de Libertadores

Liga de Quito es la sorpresa del continente al ser el único equipo no brasileño ni argentino en meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores y mientras todos hablan del club ‘albo’, la CONMEBOL destacó solo a un jugador en particular.

Mediante sus redes sociales oficiales, la CONMEBOL publicó el once ideal de la vuelta de los octavos de final y en la delantera se encuentra Lisandro Alzugaray. El argentino fue el autor del segundo gol de Liga y participó en la jugada del primero.

Los hinchas de Liga de Quito reclamaron que no hayan sido incluidos ni el defensor central Ricardo Adé ni el volante boliviano Gabriel Villamil. Alzugaray vuelve a ser importante en Liga.

No es la única presencia ecuatoriana ya que Gonzalo Plata también está incluido en la línea de volantes, el ‘tricolor’ asistió en el primer gol del Flamengo y superó varias veces a su rival.

Once ideal vuelta Copa Libertadores 8vos de final.

¿Cuándo jugará Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo a disputarse primero en la altura de Quito se jugaría la semana del 18 de septiembre, después de las Eliminatorias. Mientras que la vuelta sería a semana seguida la del 25 de septiembre.

¿Cuánto lleva ganando Liga de Quito en Copa Libertadores 2025?

Entre premios por todas las rondas y los bonos por victorias, Liga de Quito lleva casi 7 millones de dólares ganados por premios CONMEBOL. En caso de avanzar a semis, serán 2.3 millones más.