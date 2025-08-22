José Mourinho lo quiere y el millonario salario que ganaría Jeremy Sarmiento en el Fenerbahce

Jeremy Sarmiento vuelve a recibir una oferta europea para la siguiente temporada, ahora del Fenerbahce de José Mourinho. El ecuatoriano podría irse a Turquía dónde le espera un millonario sueldo.

Según reportes de la prensa de dicho país, Jeremy Sarmiento podría cobrar cerca de 3 millones de dólares al año. Actualmente en el Brighton recibe aproximadamente 1 millón anual.

El equipo de la Premier League sigue sin tenerlo en cuenta pese a que fue uno de los puntos altos de la pretemporada. Los ‘Seagulls’ lo ficharon en el 2021 y tras solo un año en el club, lo cedieron tres temporadas consecutivas.

Tiene contrato vigente hasta el 2027 pero sigue sin entrar en planes pero ahora quieren una venta definitiva no un préstamo. Sarmiento no ha dejado de sonar en otros clubes de Europa.

Ya por detrás de Nilson Angulo y Alan Minda, Jeremy Sarmiento deberá encontrar club y tener minutos si quiere aspirar a una convocatoria con la Selección de Ecuador para el Mundial del 2026.

¿Cuánto cuesta el pase de Jeremy Sarmiento?

El pase de Jeremy Sarmiento con el Brighton tiene un valor de 7 millones, según la información de Transfermark. Sin embargo, el delantero ecuatoriano podría salir por mucho menos de Inglaterra.

Jeremy Sarmiento no será convocado a la Selección de Ecuador

El no jugar y casi no tener oportunidades en primera le ha costado a Jeremy Sarmiento. El extremo ecuatoriano ahora no tendría ni espacio en la Selección de Ecuador. Si quiere llegar al Mundial de 2026 necesita sumar minutos y participaciones en algún equipo.

