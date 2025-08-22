Liga de Quito sigue en carrera en la Copa Libertadores tras eliminar a Botafogo y ahora los ‘albos’ además de seguir peleando en el torneo continental y sumar millones de dólares en premios, también siguen sumando puntos para clasificar al Mundial de Clubes 2029.

Liga de Quito se ubica 8vo en el ranking CONMEBOL para clasificar al torneo Mundial en el 2029, los ecuatorianos tienen 23 puntos. El sistema de coeficiente premiará a los dos primeros lugares.

Por el momento, Palmeiras de Brasil lidera la tabla con 31 puntos, le sigue Flamengo del mismo país con 26 puntos. Sao Paulo, Racing, y Estudiantes de La Plata tienen 25 puntos.

Recordar que Liga de Quito tendrá que ganar la Copa Libertadores de cualquiera de los siguientes cuatro años para clasificar directo al Mundial de Clubes, la otra es sumar puntos y esperar que los que están más arribas no sumen.

¿Cuáles son los clasificados al Mundial de Clubes 2029 hasta el momento?

De momento, existen apenas 4 clubes de 32 clasificados para el certamen mundialista del 2029. Todos campeones continentales: Cruz Azul de México por obtener la Concachampions 2025, PSG de Francia por haber ganado la UEFA Champions League 2024-25, Al-Ahli de Arabia Saudia por la AFC Champions League 2024-25 y FC Pyramids de Egipto por haber conquistado la CAF Champions League 2024-25.

¿Cuándo se juega el siguiente Mundial de Clubes?

El siguiente Mundial de Clubes se jugará en el 2029 y ya hay países como España, Brasil y Arabia Saudita buscar ser sedes del torneo que tiene a los mejores de cada continente.