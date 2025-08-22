Mientras para algunos jugadores representar a la Selección de Ecuador es un objetivo y un honor, hay otros ecuatorianos que han pasado de vestir la ‘tricolor’. Este viernes se conoció de un futbolista que fue llamado por Sebastián Beccacece pero declinó la convocatoria.

Robert Arboleda fue citado para regresar a la Selección de Ecuador en las últimas fechas de Eliminatorias, sin embargo el defensor central rechazó volver. Según Joaquín Saavedra de El Canal del Fútbol, esto se debe al “resentimiento que tiene el jugador, lo vincularon con polémicas, le dijeron que era manzana podrida y ahora no quiere volver”.

Esto va de la mano con lo que dijo Eduardo ‘Tanque’ Hurtado, sobre el malestar que tuvo en su momento Arboleda tras ser excluido del combinado nacional por polémicas y críticas que lo apuntaban como un mal elemento en el grupo.

Robert Arboleda no fue convocado a la Selección de Ecuador desde la Copa América 2024, luego de eso fue marginado y ambas partes decidieron que no vuelva a ser llamado.

Robert Arboleda – Selección de Ecuador desde el 2018.

Robert Arboleda sigue deportivamente detrás de Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Félix Torres y William Pacho. En el Sao Paulo de Brasil es titular y figura y ya tiene oferta para renovar al 2027.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.

Ecuador ya está clasificado al mundial de 2026

La Selección de Ecuador ya clasificó para el mundial de 2026. Después de eliminatorias, se comenzará un proceso de partidos amistosos contra rivales como México, Estados Unidos y Canadá. ‘La Tri’ necesita triunfos para tratar de entrar al bombo 2 del sorteo del mundial.

