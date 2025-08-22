Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece lo convocó pero rechazó a la Selección de Ecuador: “Le dicen manzana podrida”

Sebastián Beccacece convocó a un jugador para la Selección de Ecuador pero reportan que rechazó su convocatoria.

Por Gustavo Dávila

Sebastián Beccacece lo convocó pero rechazó a la Selección de Ecuador: "Le dicen manzana podrida"
Sebastián Beccacece lo convocó pero rechazó a la Selección de Ecuador: "Le dicen manzana podrida"

Mientras para algunos jugadores representar a la Selección de Ecuador es un objetivo y un honor, hay otros ecuatorianos que han pasado de vestir la ‘tricolor’. Este viernes se conoció de un futbolista que fue llamado por Sebastián Beccacece pero declinó la convocatoria.

Robert Arboleda fue citado para regresar a la Selección de Ecuador en las últimas fechas de Eliminatorias, sin embargo el defensor central rechazó volver. Según Joaquín Saavedra de El Canal del Fútbol, esto se debe al “resentimiento que tiene el jugador, lo vincularon con polémicas, le dijeron que era manzana podrida y ahora no quiere volver”.

Esto va de la mano con lo que dijo Eduardo ‘Tanque’ Hurtado, sobre el malestar que tuvo en su momento Arboleda tras ser excluido del combinado nacional por polémicas y críticas que lo apuntaban como un mal elemento en el grupo.

Robert Arboleda no fue convocado a la Selección de Ecuador desde la Copa América 2024, luego de eso fue marginado y ambas partes decidieron que no vuelva a ser llamado.

¡De top Mundial! El nuevo salario que el Chelsea le prepara a Moisés Caicedo

ver también

¡De top Mundial! El nuevo salario que el Chelsea le prepara a Moisés Caicedo

Robert Arboleda – Selección de Ecuador desde el 2018.

Robert Arboleda – Selección de Ecuador desde el 2018.

Sebastián Beccacece escuchó a los hinchas y confirman un inédito convocado a la Selección de Ecuador

ver también

Sebastián Beccacece escuchó a los hinchas y confirman un inédito convocado a la Selección de Ecuador

Robert Arboleda sigue deportivamente detrás de Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Félix Torres y William Pacho. En el Sao Paulo de Brasil es titular y figura y ya tiene oferta para renovar al 2027.

Publicidad
Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

ver también

Era un fijo en la convocatoria de Ecuador pero aseguran que está “resentido” con la Selección

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas el próximo mes de septiembre, cuando enfrente primero a Paraguay como visitante, y después a Argentina en condición de local.

Ecuador ya está clasificado al mundial de 2026

La Selección de Ecuador ya clasificó para el mundial de 2026. Después de eliminatorias, se comenzará un proceso de partidos amistosos contra rivales como México, Estados Unidos y Canadá. ‘La Tri’ necesita triunfos para tratar de entrar al bombo 2 del sorteo del mundial.

Encuesta

¿Debe Robert Arboleda volver a la Selección de Ecuador?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
No quiere jugar para Ecuador y ahora Roberth Arboleda manda este mensaje
Fútbol de Ecuador

No quiere jugar para Ecuador y ahora Roberth Arboleda manda este mensaje

Beccacece impacta a todos y convocaría a estos jugadores de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Beccacece impacta a todos y convocaría a estos jugadores de LigaPro

Jeremy Sarmiento no cuenta para Brighton y ahora entra en planes de este equipo
Fútbol de Ecuador

Jeremy Sarmiento no cuenta para Brighton y ahora entra en planes de este equipo

Tras Vinotinto vs Barcelona SC: Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro en la fecha 26
Fútbol de Ecuador

Tras Vinotinto vs Barcelona SC: Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro en la fecha 26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo