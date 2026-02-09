Kendry Páez sigue entrenando para debutar con River, que ahora se encuentra en una crisis después de ser goleado por Tigre en el Estadio Monumental. El ecuatoriano llegó al equipo ‘Millonario’ para reemplazar o ser variante de Juan Fernando Quintero.

Resulta que en redes sociales se viralizó un video del enojo de Marcelo Gallardo con el colombiano por un pase en el partido ante Tigre. En ese encuentro, todos los jugadores de River tuvieron un partido muy por debajo de su nivel, pero se apuntó a los referentes como Quintero.

En un pelotazo de JuanFer, Marcelo Gallardo se enojó, puesto que, el tiro no fue el mejor y Viña terminó perdiendo la pelota y de nuevo River quedaba desprotegido. El DT le reclamó al colombiano porque estaba solo y no avanzó en la jugada.

Este tipo de jugadas y de discrepancias le abre una puerta a Kendry Páez, que sigue entrenando y es una variante que ya el público y aficionado de River pide. El ecuatoriano es muy bien calificado a la interna del club por el gran talento que viene demostrando.

Kendry Páez, de momento, tampoco jugaría el siguiente partido ante Argentinos Juniors. El plan que se tiene para el ecuatoriano es que pueda jugar y debutar en la Copa Argentina. De momento, el jugador que aún pertenece a Chelsea sigue entrenando con el club.

¿Cuándo debutaría Kendry Páez con River Plate?

El debut de Kendry Páez estaría planificado para el próximo martes, 17 de febrero de 2026, cuando enfrente a Ciudad de Bolivar. Este sería el encuentro para ver al ecuatoriano con los colores del equipo ‘Millonario’. Es un partido de eliminación directa.

¿Kendry Páez se puede ir de River Plate?

Por otro lado, Kendry Páez aún puede dejar River Plate, puesto que, hay una opción de repesca a mitad de año si el ecuatoriano no ha jugado el 50% de los partidos de River hasta ese momento de la temporada. Por lo cual, cada encuentro cuenta.

