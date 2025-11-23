Entre las posiciones prioritarias para Barcelona SC está la de un nuevo volante creativo. Ismael Rescalvo quiere un nuevo enganche y ya tiene el nombre elegido para el 2026.

Gonzalo Ríos, volante argentino de Banfield, sería el elegido por la directiva y cuerpo técnico para llegar a Barcelona. El jugador se encuentra cedido desde Independiente Rivadavia.

Con la casi segura salida de Gabriel Cortéz y la duda en la renovación de Joaquín Valiente, Barcelona va en busca de un volante creativo. El argentino de 26 años ha jugado 32 partidos con 2 goles y 3 asistencias.

En caso de que se de el fichaje, sería la segunda experiencia internacional de Ríos tras haber estado dos años en el Audax Italiano de Chile. Los amarillos deberán negociar con Rivadavia.

Ismael Rescalvo pidió un volante de marca, un enganche, un central y un extremo, a estos pedidos se le sumaría un delantero si es que Octavio Rivero decide dejar el club en diciembre.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Gonzalo Ríos – Independiente Rivadavia

