El Deportivo Cuenca pasó de preocuparse por el descenso a inicios de temporada a pelear la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y para muchos uno de los máximos responsables es Norberto Araujo. El DT ya habría despertado el interés de un grande de LigaPro.

Según medios azuayos, Emelec tiene en carpeta al histórico de Liga de Quito para que sea su nuevo entrenador. La derrota ante SD Aucas hizo que Emelec analice la no renovación de Guillermo Duró.

Norberto Araujo tiene contrato con el Cuenca hasta diciembre y ya hubo contactos para una renovación, aunque aún no hay acuerdo. En Emelec podría recibir un salario mayor.

Guillermo Duró estaría ganando cerca de 20 mil dólares mensuales, sin embargo en Emelec vienen arrastrando varios meses de salario. Araujo también ha pedido un plantel competitivo.

Norberto Araujo está completando su segunda experiencia como director técnico tras haber estado en el Cumbayá FC de la Serie B en la temporada 2023 logrando el ascenso a primera.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Publicidad

Publicidad

ver también Emelec se aleja de Sudamericana y la ola de salidas que tendrá para el 2026

Norberto Araujo – LigaPro

En resumen

Norberto Araujo, DT del Deportivo Cuenca, interesa a Emelec para sustituir a Duró.

Guillermo Duró podría no renovar en Emelec tras la derrota y gana unos 20 mil dólares mensuales.

Araujo tiene contrato con el Cuenca hasta diciembre y pide un plantel competitivo en su próximo equipo.

Encuesta¿Está listo Norberto Araujo para unn grande de LigaPro? ¿Está listo Norberto Araujo para unn grande de LigaPro? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad