Independiente del Valle

Independiente del Valle tiene nuevo entrenador y decidirá el futuro de varios campeones

Independiente del Valle tiene nuevo entrenador para la próxima temporada y será el encargado de decidir el futuro de varios jugadores.

Por Gustavo Dávila

Independiente del Valle ya eligió al encargado para seguir con el proyecto deportivo y confirmaron quién va a ser su nuevo entrenador para la siguiente temporada. Los ‘Rayados’ encontraron reemplazo para Javier Rabanal en menos de una semana.

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, contó en Radio La Red que Joaquín Papa será el nuevo entrenador del club para el 2026. El argentino viene sonando desde hace semanas como DT del negriazul.

Lo primero que tendrá que decidir el ex entrenador de Defensor Sporting es la continuidad de varios jugadores, entre ellos Michael Hoyos y Matías Fernández. Ambos tuvieron considerable cantidad de minutos pero podrían no seguir en el 2026.

En el caso de Hoyos, ha sumado más de cuatro títulos con los campeones ecuatorianos, convirtiéndose en uno de los elementos más importantes del plantel.

Sobre llegadas, Independiente del Valle está en sondeos con John Ontaneda, Luis Fernando León, Joaquín Valiente entre otros. Solo en este mercado de transferencias han vendido más de 30 millones en jugadores.

Los otros jugadores que dejarían Independiente del Valle

Independiente del Valle también vendería a Patrick Mercado, el joven volante sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares, así mismo Jordy Alcívar tendría opciones en Brasil y Spinelli en Argentina.

En resumen

  • Joaquín Papa fue confirmado por Santiago Morales como el nuevo entrenador de Independiente del Valle.
  • El volante Patrick Mercado sería vendido al fútbol de Europa por más de 7 millones de dólares.
  • La directiva analiza la continuidad de Michael Hoyos y Matías Fernández para la temporada 2026.
