¿Eliminados del Mundial 2026? Así está Ecuador en la tabla de posiciones de los mejores terceros

La Selección de Ecuador se ubica en este lugar en la tabla de posiciones de los mejores terceros.

Con el final de la primera fecha, ya salió una tabla que próximamente tendrá a todo Ecuador muy pendiente en el Mundial 2026. En este torneo clasifican los 8 mejores terceros, y tras tener una gigante “desventaja” contra la Selección de Costa de Marfil, este es un lugar al que debe apuntar Ecuador.

Ahora mismo, Ecuador se ubica en el último cupo que clasificaría entre los mejores terceros del Mundial 2026. Ahora mismo, con 0 puntos, ‘La Tri’ es octava en esa tabla. Aunque obviamente con el largo del torneo estos puntos van a cambiar y lugares también:

La tabla de posiciones de los mejores terceros en el Mundial 2026

Así está la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026:

Equipo Puntos DG Chequia 3 0 Países Bajos 1 0 Bélgica 1 0 Brasil 1 0 Portugal 1 0 Catar 1 0 España 1 0 Ecuador 0 -1

Los resultados de los otros grupos también vienen afectando a la Selección de Ecuador y comprometiendo su lugar en esta tabla, puesto que, si ‘La Tri’ vence a Curazao, pero pierde con Alemania, su techo es 3 puntos, mientras que varios equipos pueden sumar 4 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a las canchas contra Curazao el próximo sábado, 20 de junio de 2026. En este partido, ‘La Tri’ está obligado a conseguir una victoria que le permita mantener la expectativa en el Mundial 2026.

Encuesta¿Ecuador podrá entrar como mejor tercero? ¿Ecuador podrá entrar como mejor tercero? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

La Selección de Ecuador se ubica provisionalmente octava en la tabla de mejores terceros.

se ubica provisionalmente octava en la tabla de mejores terceros. Ecuador jugará su próximo partido mundialista contra Curazao el sábado 20 de junio de 2026.

jugará su próximo partido mundialista contra Curazao el sábado 20 de junio de 2026. En el formato del torneo clasifican los 8 mejores terceros a la siguiente ronda.