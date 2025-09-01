Barcelona SC, pasa en este mismo momento de la temporada, un pésimo momento en comparativa con Emelec, que a inicios de año, estaba peleando por no descender. Ahora mismo, incluso se habla de la posibilidad de que el ‘Bombillo’ vaya por el fichaje de una estrella del ‘Ídolo’.

Uno de los jugadores que está en Barcelona SC y que entraría en planes de Emelec es Brian Oyola. El joven delantero argentino fue dirigido por Guillermo Duró en Delfín y fue donde mostró uno de sus mejores niveles en todo el fútbol ecuatoriano.

Oyola ahora está en la órbita de Barcelona SC, porque desde la llegada de Guillermo Duró a Emelec, el mismo entrenador pudo subir el nivel de jugadores que dirigió anteriormente como Juan Pablo Ruiz y Facundo Castelli. De ahí que, en el ‘Bombillo’ estén interesados en Oyola.

Brian Oyola no ha podido demostrar el nivel esperado en Barcelona SC en estas dos temporadas, aunque fue uno de los fichajes más ilusionantes en 2024. El ex jugador de Delfín ahora alterna entre titularidades y suplencias, y buenos y malos partidos.

Aunque Guillermo Duró solo tiene contrato con Emelec hasta finales de la temporada 2025, tras su buen rendimiento y gran nivel en la LigaPro, lo más probable es que el club se decida a renovarlo al menos durante la temporada 2026.

Los números de Brian Oyola en esta temporada con Barcelona SC

Oyola en esta temporada con Barcelona SC ha jugado un total de 28 partidos entre todas las competencias. El delantero argentino no ha marcado goles en esta temporada y apenas ha dado 4 asistencias. En total lleva en cancha un poco más de 1.600 minutos en cancha.

¿Hasta cuándo tiene contrato Oyola con Barcelona SC?

Brian Oyola tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El jugador de 29 años es muy discutido por los aficionados, y aunque no sea Emelec, el futbolista estaría analizando la posibilidad de cambiar de equipo para la próxima campaña.

