Independiente del Valle ya ganó más de 3 millones de dólares por ser puntero en la LigaPro

Tras ser el mejor equipo de la temporada regular de la LigaPro en las 30 fechas del campeonato, Independiente del Valle ya se clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores. IDV fue absolutamente superior a los otros equipos y ahora ya hasta ganó 3 millones de dólares.

Al ya estar clasificado de forma directa a la Copa Libertadores a la zona de grupos, Independiente del Valle se ganó un premio económico de 3 millones de dólares, que es lo que habitualmente entrega la Conmebol a los equipos que juegan esta fase.

Independiente del Valle es puntero del campeonato ecuatoriano con 59 puntos y a falta de 3 fechas se volvió inalcanzable para los otros equipos ecuatorianos como Barcelona SC y Liga de Quito, que están a 12 y 14 puntos respectivamente. Fue el equipo más regular del torneo.

Ahora en el primer hexagonal del campeonato habrá que definir si IDV también llega a la Copa Libertadores como campeón de Ecuador, aunque es muy probable que sí, ya que llega con una ventaja muy importante y aún puede ampliarla en las siguientes 3 fechas.

ver también No renunció a Ecuador: Robert Arboleda no fue convocado por este motivo

Esta temporada puede ser la segunda en la que Independiente del Valle consiga un nuevo título del fútbol ecuatoriano. El equipo ‘Rayado’ solo tiene un torneo de LigaPro en sus vitrinas y fue en el año 2021, cuando fueron campeones ante Emelec en un formato de dos etapas.

Publicidad

Publicidad

ver también El primer nombre que suena para reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona SC

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras 27 jornadas de campeonato, así está la tabla de posiciones, con Independiente del Valle liderando absolutamente con una gran ventaja.

Encuesta¿IDV será campeón de Ecuador? ¿IDV será campeón de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad