Es tendencia:
logotipo del encabezado
Independiente del Valle

Independiente del Valle ya ganó más de 3 millones de dólares por ser puntero en la LigaPro

Independiente del Valle es el primer equipo ecuatoriano clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por Jose Cedeño Mendoza

IDV ganó estos 3 millones ya para la temporada 2026
© Imago/ Edit BVIDV ganó estos 3 millones ya para la temporada 2026

Tras ser el mejor equipo de la temporada regular de la LigaPro en las 30 fechas del campeonato, Independiente del Valle ya se clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores. IDV fue absolutamente superior a los otros equipos y ahora ya hasta ganó 3 millones de dólares.

Al ya estar clasificado de forma directa a la Copa Libertadores a la zona de grupos, Independiente del Valle se ganó un premio económico de 3 millones de dólares, que es lo que habitualmente entrega la Conmebol a los equipos que juegan esta fase.

Independiente del Valle es puntero del campeonato ecuatoriano con 59 puntos y a falta de 3 fechas se volvió inalcanzable para los otros equipos ecuatorianos como Barcelona SC y Liga de Quito, que están a 12 y 14 puntos respectivamente. Fue el equipo más regular del torneo.

Ahora en el primer hexagonal del campeonato habrá que definir si IDV también llega a la Copa Libertadores como campeón de Ecuador, aunque es muy probable que sí, ya que llega con una ventaja muy importante y aún puede ampliarla en las siguientes 3 fechas.

No renunció a Ecuador: Robert Arboleda no fue convocado por este motivo

ver también

No renunció a Ecuador: Robert Arboleda no fue convocado por este motivo

Esta temporada puede ser la segunda en la que Independiente del Valle consiga un nuevo título del fútbol ecuatoriano. El equipo ‘Rayado’ solo tiene un torneo de LigaPro en sus vitrinas y fue en el año 2021, cuando fueron campeones ante Emelec en un formato de dos etapas.

Publicidad
El primer nombre que suena para reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona SC

ver también

El primer nombre que suena para reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona SC

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras 27 jornadas de campeonato, así está la tabla de posiciones, con Independiente del Valle liderando absolutamente con una gran ventaja.

Encuesta

¿IDV será campeón de Ecuador?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Mientras Liga de Quito solo trajo a Medina, los refuerzos que fichó Sao Paulo para este 2025
Fútbol de Ecuador

Mientras Liga de Quito solo trajo a Medina, los refuerzos que fichó Sao Paulo para este 2025

Sao Paulo muy cerca de fichar a este delantero para enfrentar a Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Sao Paulo muy cerca de fichar a este delantero para enfrentar a Liga de Quito

Conmebol confirma cuándo tendrá que jugar Liga de Quito vs Sao Paulo: ¿Lo ayuda LigaPro?
Fútbol de Ecuador

Conmebol confirma cuándo tendrá que jugar Liga de Quito vs Sao Paulo: ¿Lo ayuda LigaPro?

No renunció a Ecuador: Robert Arboleda no fue convocado por este motivo
Fútbol de Ecuador

No renunció a Ecuador: Robert Arboleda no fue convocado por este motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo