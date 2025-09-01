Uno de los nombres que más sonó para la Selección de Ecuador en los últimos días por una posible convocatoria fue Robert Arboleda. El central ecuatoriano, que brilla en Sao Paulo, no va a la convocatoria desde la previa de la Copa América 2024. Ahora se confirma por qué su ausencia.

Aunque se informó que Robert Arboleda había “renunciado” a la Selección de Ecuador y estaba “resentido” con ‘La Tri’, la realidad es que el jugador se terminó cayendo de la convocatoria por una lesión, según reveló Carlos Galvez en Los Comentaristas en Radio Diblu.

Por esta lesión es que Robert Arboleda se queda fuera de la Selección de Ecuador y no fue convocado. Todo parece indicar que ahora Beccacece y ‘La Tri’ están dispuestos a nuevamente abrirle las puertas al jugador, tras lo que fue su gran polémica en el 2024.

Arboleda se quedó fuera de la Selección de Ecuador y fue apartado, tras una gran polémica con otros jugadores en un Night Club. Además, el central también se vio envuelto en varias polémicas por sus respuestas contra los aficionados, tras estos hechos.

Robert Arboleda también tendrá la oportunidad de regresar a Ecuador y demostrar su gran nivel en la Copa Libertadores. El central ecuatoriano llegará con Sao Paulo a Quito para enfrentar a Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Las estadísticas de Robert Arboleda en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Sao Paulo, Robert Arboleda ha jugado un total de 32 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano lleva 4 goles y más de 2.700 minutos en cancha, siendo de lo más regular de toda la plantilla.

Los defensas que convocó la Selección de Ecuador

Para esta doble jornada de Eliminatorias, Sebastián Beccacece convocó a estos jugadores para la defensa:

Piero Hincapié

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

