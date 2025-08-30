La Selección de Estados Unidos ya le “ganó” a la Selección de Ecuador al joven delantero, Marcos Zambrano. El futbolista eligió a USA por sobre ‘La Tri’ y ahora se repite este caso, pero con otra joven estrella que también pudo jugar para el equipo tricolor.

La joven promesa que Estados Unidos le terminó “robando” a la Selección de Ecuador es el joven arquero del Inter Miami, Matías Marín. El portero fue convocado para jugar con el equipo Sub-20 de los Estados Unidos, donde podría ser titular.

Marín es una de las grandes proyecciones del fútbol de los Estados Unidos y se presume que pueda seguir siendo convocado para los siguientes microciclos del Sub-20. Ya el joven arquero ha destacado en las divisiones inferiores del Inter Miami.

Hace varias semanas se hizo viral que el arquero de padres ecuatorianos revelaba que su gran sueño era jugar con Barcelona SC en la Copa Libertadores. Nuevamente Estados Unidos se interpone en el camino de Ecuador y la convocatoria de un joven jugador con un desenlace aún incierto.

Todas las grandes selecciones ahora también se mueven por la posibilidad de contar con jóvenes talentos que se hayan desarrollado en otros países. Ecuador ya lo hizo con jugadores como Jeremy Sarmiento o John Yeboah que jugaron para ‘La Tri’ por la ascendencia de sus padres.

Estados Unidos también le quitó a Ecuador a Marcos Zambrano

Marcos Zambrano era uno de los jóvenes delanteros que más prometía para la Selección de Ecuador. Sin embargo, el joven jugador decidió irse a representar a Estados Unidos en divisiones inferiores. El delantero ahora juega en la MLS y todo parece indicar que su prioridad es jugar para la máxima de USA.

¿Ecuador aún puede convocar a estos jugadores?

La Selección de Ecuador aún puede convocar a estos jugadores, que juegan para Estados Unidos, puesto que, los mismos aún no están “bloqueados”. Solo los perderá “para siempre” cuando estos lleguen a jugar 3 partidos o más para la máxima categoría de la Selección de Estados Unidos.

