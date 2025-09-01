Ismael Rescalvo volvió a sumar una durísima derrota al frente de Barcelona SC. Sin embargo, el DT reveló en rueda de prensa que se siente firme en el cargo y no se vería un despido cercano. No obstante, ya hay un nombre en lista que lo puede reemplazar.

Diferentes informaciones apuntan a que si Ismael Rescalvo no logra revertir la situación y Barcelona SC decide despedirlo, el candidato a reemplazarlo es Pablo Trobbiani. El entrenador ya reemplazó a Segundo Castillo en un interinato y se repetiría la fórmula.

En caso de terminar con el ciclo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC, el ‘Ídolo’ no buscaría un entrenador fijo para terminar la temporada, sino que apostarían por otro interinato, tal y como pasó con Segundo Alejandro Castillo a mitad de temporada.

Rescalvo tiene un contrato largo con Barcelona SC, hasta finales de 2026. Y el DT no estaría ni analizando la posibilidad de renunciar, sino que estaría convencido de dar vuelta a la situación. Viene de ser eliminado en Copa Ecuador, ante Cuenca Jrs que juega en la tercera división de Ecuador.

ver también La verdadera fortuna que Independiente del Valle ganará por Piero Hincapié

Las próximas semanas podrían cambiar toda esta situación, ya que a Barcelona SC se le viene el Clásico del Astillero contra Emelec. Ya la hinchada le ha pedido que tenga “cuidado” de perder este partido, ya que empieza a peligrar incluso su clasificación a Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Opción para Barcelona SC? Luis Zubeldía está muy cerca de este quipo

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 11 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 3. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Barcelona SC le paga a Ismael Rescalvo un salario mensual de entre 20 y 30 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol ecuatoriano. Al entrenador español le hicieron un contrato hasta finales de la temporada 2026.

Encuesta¿Debe Barcelona SC despedir a Ismael Rescalvo? ¿Debe Barcelona SC despedir a Ismael Rescalvo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad