Emelec recibe la mejor noticia de todas para buscar el milagro ante Liga de Quito en Copa Ecuador

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 Emelec busca el milagro en la Copa Ecuador ante Liga de Quito para meterse a la final del torneo. El ‘Bombillo’ perdió 2 a 1 en condición de local, y ahora en la altura busca un milagro que lo meta a la final y para eso recibió la mejor noticia de todas.

Previo a enfrentar a Liga de Quito en la Copa Ecuador, se confirmó que Emelec ha recuperado a jugadores como Facundo Castelli y Luis Fernando León. Ambos jugadores forman parte de la plantilla que viaja a Quito a buscar remontar la lleva de la Copa.

De los regresos el que más emociona a la hinchada de Emelec es el de Facundo Castelli, ya que en estos dos años se ha notado que el juego del ‘Bombillo’ es uno con el delantero y otro sin el jugador. Las lesiones no han permitido que rinda al mejor nivel.

Por otro lado, el regreso de Luis Fernando León también será clave para Emelec, ya que el capitán es una pieza clave para la defensa eléctrica. Asimismo, el jugador sufrió una lesión hace pocas semanas, pero ya estaría a tope para jugar el partido.

Esta Copa Ecuador es la última chance de Emelec de poder lograr un título en este 2025. El ‘Bombillo’ también ve al torneo como la única chance de llegar a la Copa Libertadores para 2025, aunque para eso tendrá que derrotar a Universidad Católica en la final.

¿Si hay empate en el global entre Emelec y Liga, cómo se define al clasificado?

Si Emelec logra vencer a Liga de Quito por un solo gol de diferencia, el ‘Bombillo’ podría estirar la llave a definición por penales. No hay tiempos extras en esta instancia para definir al equipo clasificado.

¿A qué hora juegan Emelec y Liga de Quito por la Copa Ecuador?

El partido de Liga de Quito y Emelec se jugará desde las 19H00 de este miércoles 3 de diciembre de 2025. Se espera un estadio lleno, donde tampoco habrá hinchada visitante por la tensa relación entre los dos grupos de los aficionados.

En síntesis: