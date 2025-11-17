Es tendencia:
Emelec vs Liga de Quito HOY por Copa Ecuador: ¿Qué canal pasa el partido?

Emelec recibe a Liga de Quito por la semifinal de la ida de la Copa Ecuador.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los canales para ver a Emelec vs Liga de Quito
Este lunes 17 de noviembre de 2025 se enfrentan por la semifinal de la Copa Ecuador en Guayaquil, Emelec contra Liga de Quito. El ‘Bombillo’ tiene que abrir como local en estas semifinales, porque en 2024 tuvo una peor clasificación que Liga en la tabla de posiciones.

¿Qué canal pasa el partido entre Emelec y Liga de Quito?

La semifinal de ida de la Copa Ecuador entre Emelec y Liga de Quito solo se podrá ver por este canal:

  • DSports Ecuador

¿Emelec vs Liga de Quito en Copa Ecuador va por señal abierta?

La Copa Ecuador también se puede ver por Teleamazonas (señal abierta) sin embargo, el partido de ida entre Emelec y Liga de Quito por las semifinales de la Copa Ecuador, no se podrá ver por esta señal.

¿A qué hora comienza el partido de Emelec contra Liga de Quito?

El partido de las semifinales de la Copa Ecuador comenzará desde 19H00 (Ecuador). Ambos equipos llegan con realidades muy opuestas, ya que el ‘Bombillo’ alcanzó las semifinales sin ganar un solo partido, mientras LDU arrolló a la mayoría de sus rivales.

Las posibles alineaciones de Emelec y Liga de Quito

Así saldrían los jugadores de Emelec y Liga de Quito para este partido:

Once de Emelec: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Luis Fernando León, Luis Castillo, Sergio Quintero, José Cevallos, Maicon Solis, Alexander González, Juan Pablo Ruiz y Jaime Ayoví.

Once de Liga de Quito: Domínguez, Quintero, Mina, Allala, Quiñónez, Gruezo, Richard Mina, Pastrán, Alvarado, Ramírez y Michael Estrada

