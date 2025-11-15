Deinner Ordóñez será nuevo jugador de Chelsea, a comienzos del año 2028. El joven defensor ecuatoriano dará el gran salto a Europa a jugar en uno de los equipos más importantes del mundo, dejando a IDV un importante ingreso económico.

De acuerdo a la revelación de Ekos, Independiente del Valle ganaría por la venta de Deinner Ordóñez una cifra superior a los 19 millones de dólares por su traspaso. Siendo esta una de las ventas más importantes en la historia de todo el fútbol ecuatoriano.

Ordóñez tuvo muchos interesados para finalmente llegar a Europa. El joven central ecuatoriano tenía detrás de él a equipos como FC Barcelona, Liverpool y hasta Benfica, que lo querían comprar. No obstante, el jugador se decidió por el equipo donde brilla Moisés Caicedo.

Por su parte, Independiente del Valle sigue marcando hitos en el fútbol ecuatoriano y vendiendo figuras, que ahora incluso ni debutan en la LigaPro o Copa Libertadores, y ya tienen un futuro asegurado en Europa. Ordóñez apenas ha jugado en las categorías inferiores de la Selección de Ecuador.

Deinner Ordóñez llegará a Chelsea en 2028. (Captura de pantalla)

IDV, en los últimos años, ha vendido a tantos jugadores importantes en Europa, que ya han acumulado más de 100 millones por estos ingresos. Sus dos últimas transferencias fueron incluso de jugadores que ni juegan en el primer equipo como Lerma y Ordóñez.

Chelsea también está apostando por el talento ecuatoriano y no se descarta que Ordóñez sea el último tricolor que deciden fichar. Ya el club tiene en sus filas a Moisés Caicedo y Kendry Páez. Pero antes también preguntaron por jugadores como Piero Hincapié o Joel Ordóñez.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Los números de Deinner Ordóñez con las categorías inferiores de Ecuador

Con las categorías inferiores en la Selección de Ecuador, Deinner Ordóñez ha jugado un total de 20 partidos, ha mostrado un importante liderazgo y proyección para los siguientes años. El tricolor podría debutar en la LigaPro en los siguientes meses.

