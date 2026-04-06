Robert Arboleda viene siendo la gran noticia de este fin de semana, después de que el central ecuatoriano “desapareciera” en Brasil. Ahora el jugador fue visto en Ecuador en unos polémicos videos en una fiesta. Por lo cual, Sao Paulo emitió un comunicado durísimo.

En sus redes sociales, Sao Paulo confirmó que Robert Arboleda tiene 24 horas para regularizar su situación. Además, el club también notificó que ya se tomaron las medidas necesarias ante la “indisciplina” del ecuatoriano. El futbolista no se presenta a “trabajar” desde el pasado sábado.

“El São Paulo Futebol Clube informa que ha tomado todas las medidas apropiadas y hoy envió una notificación formal al atleta Robert Abel Arboleda Escobar, quien no ha asistido a compromisos profesionales desde el pasado sábado (04), otorgándole un período de 24 horas para la presentación de aclaraciones y la regularización de su situación profesional“, dice el comunicado del San Pablo.

Arboleda venía siendo un histórico de Sao Paulo, pero el ecuatoriano acabó perdiendo toda la relevancia y tirando por el “abismo” su gran trayectoria en Brasil. Lo más probable es que Arboleda sea despedido del club y tenga que buscar nuevo equipo en la siguiente venta de fichajes.

Arboleda era “leyenda” de Sao Paulo. (Foto: GettyImages)

Arboleda no deja de sonar para otros clubes, pero de momento ninguno le hace una nueva oferta porque primero se espera a saber en qué queda su salida de Brasil. El futbolista tendría que quedar libre de su contrato para llegar a un nuevo equipo.

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Las estadísticas de Robert Arboleda en Sao Paulo

Arboleda lleva en Sao Paulo 9 años, el ecuatoriano fue fichado en 2017 y desde entonces se mantenía en el equipo tricolor. El ecuatoriano ha jugado un total de 359 partidos con el equipo. Ha marcado 24 goles y ha dado 6 asistencias y era uno de los capitanes del club.

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