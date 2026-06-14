En medio del partido contra Costa de Marfil, Ecuador presentó una nueva camiseta para el Mundial 2026

Este domingo 14 de junio de 2026 la Selección de Ecuador presentó una nueva camiseta de entrenamiento que sorprendió a todos. Esta camiseta de color azul tiene detalles de la bandera de Ecuador y es un nuevo lanzamiento en medio de la Copa del Mundo.

La Selección de Ecuador llega a este Mundial en medio de la polémica también con su nueva camiseta de juego, la cual es considerada una de las peores por The Athletic. Ahora con este nuevo lanzamiento se intenta volver a los orígenes de ‘La Tri’ por los detalles de la bandera.

La nueva camiseta de entrenamiento de Ecuador. (Foto: @LaTri)

La Selección de Ecuador es una de las grandes favoritas a pelear por este Mundial en este 2026. Algunas importantes voces lo ponen como revelación, y que viene de unas Eliminatorias soñadas, donde el equipo nacional acabó en el segundo lugar en la tabla de posiciones.

La nueva camiseta de Ecuador tendría un precio entre los 35 y 45 dólares. Se espera que la marca que lleva a la Selección de Ecuador confirme los precios después del partido ante Costa de Marfil.

La alineación de Ecuador para debutar en el Mundial 2026

Galíndez

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

Alan Franco

Gonzalo Plata

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Alan Minda

John Yeboah

Enner Valencia

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La tabla de posiciones del grupo

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026