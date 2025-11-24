Es tendencia:
Enner Valencia

Enner Valencia se lesionó y ahora revelan cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Enner Valencia se pierde todas estas semanas de juego tras su lesión con Pachuca.

Por Jose Cedeño Mendoza

Enner Valencia estará este tiempo fuera de las canchas
Enner Valencia estará este tiempo fuera de las canchas

Enner Valencia encendió todas las alarmas en la Selección de Ecuador por una lesión repentina en el partido de Pachuca. El delantero ecuatoriano se tuvo que retirar del encuentro de los Play-In ante Juárez. Ahora se revela cuánto tiempo estará de baja.

En medio de todos los rumores, desde StudioFutbol, confirmaron que Enner Valencia estará de baja de 3 semanas, por lo cual, se pierde toda la temporada 2026. Sin embargo, el delantero ecuatoriano no tendría problema en regresar a inicios del siguiente año.

Con esto, se alivian un poco los miedos de una posible lesión grave que lo aleje de la Selección de Ecuador, pensando en los siguientes partidos de ‘La Tri’ y también en el Mundial 2026. El goleador llegaría a comienzo de la pretemporada de 2026 sin ningún problema.

Enner Valencia se encamina a jugar su último mundial con la Selección de Ecuador y es el máximo referente de ‘La Tri’. De ahí que, a todos preocupe su estado físico. En la última doble fecha FIFA, el delantero ecuatoriano solo jugó ante Canadá y luego no estuvo contra Nueva Zelanda.

Enner Valencia se lesionó en el último partido de Pachuca. (Foto: GettyImages)

Enner Valencia regresó a Pachuca a mitad de esta temporada, tras no sumar minutos con Internacional y casi sin oportunidades en Brasil. El cambio le ha venido bien al jugador ecuatoriano, puesto que, en México volvió a ser importante y a marcar goles.

Por otro lado, la Selección de Ecuador apenas volverá a jugar en marzo sus partidos amistosos contra rivales UEFA. Por lo cual, ‘Superman’ debería volver sin ningún problema para jugar este tipo de encuentros y ser titular en el equipo de Beccacece.

Los números de Enner Valencia con Pachuca

Con la camiseta de Pachuca, Enner Valencia sumó 10 partidos en este 2025. El delantero pudo marcar 4 goles en poco más de 700 minutos. El goleador tricolor firmó un contrato hasta finales de la temporada 2027, asegurando minutos para el Mundial de 2026.

En síntesis:

  • Enner Valencia sufrió una lesión repentina jugando el Play-In de Pachuca contra Juárez.
  • El delantero ecuatoriano Enner Valencia estará de baja por 3 semanas y se pierde la temporada 2026.
  • Con Pachuca en 2025, Enner Valencia sumó 10 partidos y 4 goles en más de 700 minutos.
Jose Cedeño Mendoza
