Los hinchas de la Selección de Ecuador se enteraron sobre la hora que Enner Valencia dejó la convocatoria de ‘La Tri’. El mítico goleador no está lesionado, sin embargo, no estará en el partido ante Nueva Zelanda y Ecuador se queda sin su máxima carta de gol.

Hay varios motivos para la ausencia de Enner Valencia. Trasciende que desde México, Pachuca pidió que Enner Valencia regrese para jugar el partido de Play-In contra Pumas. Buscan que el delantero se encuentre en nivel para este encuentro clave, sin embargo, Vite que está en Pumas no regresará a México.

Por otro lado, ahora se reveló en Los Comentaristas en Radio Diblu que Enner Valencia conversó con Sebastián Beccacece para que lo deje ir a integrarse a su club y así él pueda probar a otros delanteros como Jeremy Arévalo, Kevin Rodríguez, y otros.

La baja de Enner Valencia es el problema más importante para Beccacece de cara al partido contra Nueva Zelanda. Ya que, el goleador ecuatoriano es el máximo artillero en el ciclo Beccacece y en los últimos 8 partidos, de los 3 goles de ‘La Tri’, el ‘Chivo’ ha marcado 2 goles.

Enner Valencia fue titular con la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ahora se perfila o Kevin Rodríguez o Leonardo Campana para asumir el puesto como titular en la Selección de Ecuador. Ya que, ambos jugadores son de la confianza de Beccacece y han jugado más minutos con ‘La Tri’, que Jeremy Arévalo que apenas debuta.

Publicidad

Publicidad

Los números de Enner Valencia con Beccacece como DT

ver también Emelec vs Liga de Quito HOY por Copa Ecuador: ¿Qué canal pasa el partido?

Con Beccacece como DT, Enner Valencia ha jugado 13 partidos en la Selección de Ecuador, solo se perdió 1 encuentro, por lesión, contra Brasil en Ecuador. Ha marcado 6 goles y ha dado 2 asistencias. El mítico goleador estuvo cerca de retirarse de ‘La Tri’ antes de la llegada de Beccacece.

¿A qué hora juega Ecuador contra Nueva Zelanda?

La Selección de Ecuador juega contra Nueva Zelanda el próximo martes 18 de noviembre de 2025. El encuentro comenzará desde las 20H30 (EC) y será transmitido por El Canal del Fútbol y Zapping Sports (Plan Premium).

Encuesta¿Extrañará Ecuador a Enner Valencia? ¿Extrañará Ecuador a Enner Valencia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: