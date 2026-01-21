Los aficionados de Emelec recibieron una muy mala noticia que los terminó sorprendiendo. Ya que el club se encuentra intervenido y se llamaría a nuevas elecciones. Sin embargo, no verían al candidato que ellos soñaban con presidente.

Christian Noboa no buscaría ser presidente de Emelec, sino más bien liderar otra posición en el club. El futbolista, era para muchos, la gran “cara” del nuevo futuro de Emelec. Diferentes informes apuntan a que ‘El Zar’ buscaría la presidencia de la Comisión de Fútbol.

Este tradicional cargo es aquel que se “encarga” de todo lo deportivo, eso que tanto le viene haciendo falta a Emelec en los últimos años. Varios medios en Guayaquil revelan que Noboa iría a en la misma lista de José David Jiménez, ex Ministro de Deportes, que sería el candidato a presidente.

Como director de la Comisión de Fútbol, Noboa podría disponer de todas las estrategias deportivas del ‘Bombillo’ y de una independencia para liderar el proyecto. Sin embargo, el club necesita que se convoquen a elecciones lo más rápido posible.

Christian Noboa sería presidente de Emelec. (Foto: Imago)

Noboa fue un fichaje estelar para Emelec en la temporada 2024, sin embargo, una serie de infortunios hizo que el jugador ni debute oficialmente y se acabe retirando. El ‘Zar’ ahora, como lo ha dicho públicamente, quiere comenzar su etapa de directivo en el club de sus amores.

El otro candidato a presidente de Emelec

Aparte de José David Jiménez, el candidato que también buscaría la presidencia del club es el ya conocido José ‘Pepe’ Auad. El mítico candidato viene buscando ser presidente de Emelec desde hace varios años. No obstante, los socios no le han dado la confianza.

