Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Escándalo en Libertadores: La polémica de Wilmar Roldán que terminó en gol de Palmeiras vs. Liga de Quito

Liga de Quito recibió un duro golpe en el cierre del primer tiempo con un golazo de Palmeiras que nació de un error de Wilmar Roldán.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Escándalo en Libertadores: La polémica de Wilmar Roldán que terminó en gol de Palmeiras
© Getty ImagesEscándalo en Libertadores: La polémica de Wilmar Roldán que terminó en gol de Palmeiras

Liga de Quito está cerca de desperdiciar el 3-0 en la ida, y es que Palmeiras se fue al descanso con un 2-0 tras un monólogo del club brasileño en semifinales de Copa Libertadores, sin embargo otro fue el protagonista. El árbitro Wilmar Roldán cometió un error que terminó en el segundo gol de Palmeiras.

El árbitro colombiano había dado tres minutos de adición, luego Richard Mina cometió una falta y tiro libre para Palmeiras. Los brasileños la jugaron en corto y el árbitro debió finalizar el primer tiempo, sin embargo siguió la jugada y tras dos pases llegó el remate de Fuchs.

Desde antes del partido, los hinchas de Liga tenían temor en redes sociales sobre los errores del árbitro colombiano. Liga de Quito aún conserva un gol de ventaja para no quedarse fuera de Libertadores.

En la final ya lo espera Flamengo, quién eliminó a Racing tras un global 1-0 con agónico gol de Carrascal en Brasil y un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda.

Fluminense va por titular de Liga de Quito y todo Brasil se sorprende

ver también

Fluminense va por titular de Liga de Quito y todo Brasil se sorprende

Tweet placeholder
Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

ver también

Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+

Publicidad
El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

ver también

El tercer titular de Liga de Quito que tiene oferta europea para el 2026

¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

ver también

¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Mensaje a Cristiano: Messi eligió el mejor jugador de la historia
Lionel Messi

Mensaje a Cristiano: Messi eligió el mejor jugador de la historia

VIDEO | El espectacular recibimiento de la hinchada de Palmeiras a su equipo antes de jugar contra Liga
Copa Libertadores

VIDEO | El espectacular recibimiento de la hinchada de Palmeiras a su equipo antes de jugar contra Liga

Inter de Milán ofertó por una FIGURA de la Selección Colombia
Fútbol de Colombia

Inter de Milán ofertó por una FIGURA de la Selección Colombia

Lo quiere Liga de Quito, pero desde Mushuc Runa avisan que si ellos quieren Bryan Bentaberry "jugará la Serie B"
Fútbol de Ecuador

Lo quiere Liga de Quito, pero desde Mushuc Runa avisan que si ellos quieren Bryan Bentaberry "jugará la Serie B"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo