Escándalo en Libertadores: La polémica de Wilmar Roldán que terminó en gol de Palmeiras vs. Liga de Quito

Liga de Quito está cerca de desperdiciar el 3-0 en la ida, y es que Palmeiras se fue al descanso con un 2-0 tras un monólogo del club brasileño en semifinales de Copa Libertadores, sin embargo otro fue el protagonista. El árbitro Wilmar Roldán cometió un error que terminó en el segundo gol de Palmeiras.

El árbitro colombiano había dado tres minutos de adición, luego Richard Mina cometió una falta y tiro libre para Palmeiras. Los brasileños la jugaron en corto y el árbitro debió finalizar el primer tiempo, sin embargo siguió la jugada y tras dos pases llegó el remate de Fuchs.

Desde antes del partido, los hinchas de Liga tenían temor en redes sociales sobre los errores del árbitro colombiano. Liga de Quito aún conserva un gol de ventaja para no quedarse fuera de Libertadores.

En la final ya lo espera Flamengo, quién eliminó a Racing tras un global 1-0 con agónico gol de Carrascal en Brasil y un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda.

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+

