La ‘Tuka’ Ordóñez fue uno de los fichajes que más interesó a Emelec en este mercado de fichajes. Sin embargo, el histórico delantero de 40 años rechazaría la posibilidad de volver al ‘Bombillo’ y finalmente estaría más cerca de vestir los colores de este club.

De acuerdo a la información de Fabián Gallardo, la ‘Tuka’ Ordóñez entró en planes de Deportivo Quito. El histórico club que viene jugando en el ascenso nacional, quiere contar con el delantero de experiencia, que ayudó a Cuenca Juniors a ascender.

Justamente, Cuenca Juniors es uno de los equipos interesados en el jugador ecuatoriano y quieren renovarlo para ahora jugar en la Serie B. No obstante, dichas negociaciones no avanzan y el mítico delantero ecuatoriano puede llegar al conjunto de la capital.

La llegada de Ordóñez y de cualquier fichaje a Emelec se detuvo porque el club finalmente se quedó sin presidente y no hay nadie que pueda negociar algún fichaje. ‘La Tuka’ ante esta informalidad directiva, ya analiza otras opciones para su futuro.

‘La Tuka’ podría llegar a Deportivo Quito. (Foto: Imago)

El delantero ecuatoriano vive un “segundo aire” en su carrera, puesto que, a sus 40 años viene sumando varios equipos interesados en seguir contando con su experiencia. Además, de Emelec y Cuenca Juniors, también Manta y Delfín lo están buscando.

¿En qué categoría juega Deportivo Quito?

Deportivo Quito actualmente juega en el ascenso nacional, es decir, la tercera categoría de Ecuador. El equipo ‘Chulla’ no puede volver a la Serie B, aunque todo parece indicar que sus problemas económicos se han solucionado y por eso ya buscan a nuevos jugadores.

