La figura de la LigaPro que sería el primer “fichaje” de Rescalvo en Barcelona SC para 2026

Barcelona SC ya no tiene torneos para competir en la temporada 2025, por lo cual, ahora están centrados en la temporada 2026. Ismael Rescalvo se quedará en esa temporada, por lo cual, ya se está analizando varias opciones de mercado para este curso.
Ahora se revela que uno de los primeros “fichajes” que llegaría a Barcelona SC para la siguiente temporada es Bruno Caicedo. En realidad, el extremo tiene que regresar al ‘Ídolo’ porque su pase pertenece al equipo del Astillero. De ahí que, su regreso sea una certeza.
Aunque se especuló que Barcelona SC vendería a Bruno Caicedo por su gran temporada en Orense, no se descarta que el extremo finalmente se termine quedando y prueben un año en el ‘Ídolo’. El jugador es del gusto de Ismael Rescalvo.
Bruno Caicedo es uno de los mejores extremos de la LigaPro, y a su corta edad, ya tiene ofertas del extranjero. No obstante, con todas las salidas que se vienen en Barcelona SC, es muy probable que el extremo finalmente se pueda quedar y termine ganándose un lugar.
Bruno Caicedo volvería a Barcelona SC para la siguiente temporada. (Foto: Imago)
Orense también buscaría quedarse con Bruno Caicedo y comprar el pase, no obstante, Barcelona SC no estaría dispuesto a vender a su jugador a un rival directo, que le puede competir y quitarle puntos en la próxima temporada. Por lo cual, el mercado del fútbol ecuatoriano no sería opción.
En Barcelona SC varios extremos de la actual plantilla, dejarían el club, tal como es el caso de jugadores como Brian Oyola, Christian Solano, Jandry Gómez, entre otros jugadores. Estas posibles salidas terminarían abriendo un hueco en la plantilla para Caicedo.
Los números de Bruno Caicedo en esta temporada
En lo que va de temporada, con la camiseta de Orense, Bruno Caicedo terminó jugando un total de 28 partidos entre todas las competencias. El extremo ha marcado 3 goles y ha dado 3 asistencias en todo este transcurso de minutos. Sumando en cancha más de 1.700 minutos.
El valor de mercado de Bruno Caicedo
Actualmente, Bruno Caicedo tiene un valor de mercado de 700 mil dólares, de acuerdo a la información de transfermark. Este valor es una referencia para una posible venta en la siguiente temporada, y algo que también puede incrementar si el extremo sigue sumando minutos.
En síntesis
- El entrenador Ismael Rescalvo seguirá en Barcelona SC para la temporada 2026.
- El extremo Bruno Caicedo regresará a Barcelona SC para la siguiente temporada al ser dueño de su pase.
- Bruno Caicedo tiene un valor de mercado de 700 mil dólares, según datos de Transfermarkt.