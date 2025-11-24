Se va de fiestas, se hace expulsar, y ahora Flamengo tomó una radical decisión con Gonzalo Plata

Gonzalo Plata ha protagonizado diferentes polémicas con Flamengo en los últimos meses y las críticas se han desatado para el jugador ecuatoriano. Asimismo, el goleador tricolor también se hizo expulsar en diferentes partidos que ahora le costará en la Copa Libertadores.

Desde Bolavip Brasil revelan que Flamengo no haría ningún esfuerzo para mantener a Gonzalo Plata para la temporada 2026. Por otro lado, Venê Casagrande reveló que el ecuatoriano está lejos de seguir en el equipo brasileño, y se analizará su futuro en el ‘Fla’.

Son varios los motivos que ponen a Gonzalo Plata fuera de Flamengo para la siguiente temporada. El delantero ecuatoriano ha bajado notablemente su nivel en los últimos meses y eso se ha notado en que en varios partidos, Filipe Luis apostó por dejarlo en el banco antes que ponerlo como titular.

Por otro lado, las polémicas fuera de la cancha hacen que Gonzalo Plata también empiece a ser “tóxico” para el vestuario de Flamengo. ‘Platita’ ya habría provocado que la interna del vestuario le reclame a Filipe Luis, por las preferencias que viene teniendo con el ecuatoriano.

Gonzalo Plata podría no seguir en Flamengo. (Foto: GettyImages)

Aunque Flamengo no haría un esfuerzo para que Gonzalo Plata se quede en Brasil, todavía no hay ninguna negociación respecto a la salida del jugador ecuatoriano. Todavía no ha llegado ninguna oferta en firme por el delantero y eso se analizará a finales de temporada.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada

En todo lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 48 partidos entre todas las competencias. El jugador ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. Lleva en cancha un poco más de 2.900 minutos, que pudieron ser más, pero no fueron por sus expulsiones y lesiones.

Gonzalo Plata no jugará la final de la Copa Libertadores

Por otro lado, Gonzalo Plata no jugará la final de la Copa Libertadores con Flamengo. El delantero ecuatoriano fue expulsado en la semis de vuelta ante Racing, y eso impidió que sea tomado en cuenta. Aunque se impugnó, la CONMEBOL lo sancionó dos partidos.

