Liga de Quito maneja dos opciones de arquero tras lesión de Gonzalo Valle

Liga de Quito recibió la dura noticia de la lesión de Gonzalo Valle, el arquero ecuatoriano se lesionó y podría estar hasta 10 meses de baja. Los ‘albos’ se ven obligados a comprar un nuevo arquero al menos para el primer semestre 2026, y ya se conocen dos opciones.

El primero es Pedro Ortiz, el arquero tiene contrato con Emelec hasta el 2027 pero ante los varios meses impagos incluso el guardameta podría salir libre. Ortiz estuvo en planes de Barcelona en el 2024 y de Independiente del Valle en el 2023.

El segundo es Hernán Galíndez, el argentino naturalizado termina contrato en junio 2026 con Huracán pero no descarta regresar a LigaPro a defender a otro grande. Ambos también han sido parte de la selección de Ecuador en repetidas ocasiones.

Los ‘albos’ además quieren reforzarse con un defensor central, un extremo, un volante creativo y el portero. Tiago Nunes ya empieza a pensar en los refuerzos para el 2026.

Hernán Galíndez, titular de Ecuador desde el 2022.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.