Habrá descensos: Confirman amaño de varios partidos en LigaPro

Un nuevo escándalo parece que surgirá en el fútbol ecuatoriano y es que desde los medios reportan que habrá sanciones por amaños de partido. La LigaPro Serie B podría ver a varios de sus equipos afectados.

Según el portal Mr. Offsider, al menos cinco equipos están involucrados en los amaños de partidos y los casos ya están en manos de la Cámara de LigaPro. Las sanciones pasarían desde resta de puntos hasta descensos.

El medio asegura que dos de los equipos serán descendidos a la Segunda Categoría por estos actos ilícitos. Ya en esta temporada ha habido dos denuncias por goles sospechosos en varios partidos de LigaPro Serie B.

Las suspicacias han apuntado en más de una ocasión a Gualaceo SC, incluso Marco Pazos, presidente de El Nacional, este año apuntó a una directiva del cuadro azuayo de haber hecho una oferta por un partido.

Marcos Pazos, en La Posta, reveló que le habían ofrecido USD 40.000 por partido perdido y también USD 10.000 por contratar a tres jugadores y darle minutos. Las acusaciones fueron desmentidas.

La sanción a Libertad por este tipo amaño de partidos

En 2023 Libertad de Loja estuvo involucrado en un escándalo similar, porque el mismo club reveló que jugadores habían aceptado ofertas para “venderse” en partidos del fútbol ecuatoriano. La LigaPro respondió sancionando al club con puntos menos para el comienzo del torneo 2024. Los jugadores también fueron castigados.

