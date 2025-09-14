Hinchas de Liga de Quito piden la salida de este jugador: “No le interesa ni correr”

Liga de Quito volvió a sumar de a tres puntos en este fin de semana tras la victoria contra Libertad por una jornada más de LigaPro, sin embargo los hinchas se fueron contra uno de sus jugadores. En redes sociales no perdonaron la “displicencia” de un futbolista ‘albo’.

Michael Estrada tuvo minutos contra Libertad de Loja pero no solo no marcó, si no que fue de los más señalados. “No le interesa ni correr”, “algo le pasa porque no tiene ganas ni de moverse”, “es la sombra de lo que era”, escribieron en redes sociales los hinchas de Liga.

Desde hace semanas trascendió que Michael Estrada había tenido algún desacuerdo con Tiago Nunes por su falta de minutos y esto al DT brasileño no gustó. Ninguna fuente de LDUQ confirmó o desmintió y la información quedó en rumores.

En Liga de Quito el delantero titular es Jeison Medina y, con mucha sorpresa, el segundo es Alejandro Cabeza. La lógica indicaba que tras la salida de Álex Arce, el titular iba a ser Michael Estrada.

Michael Estrada tiene contrato con Liga de Quito por tres temporadas más por lo que una salida deberá ser negociada de club a club. En el exterior ya ha estado en México y la MLS.

Las estadísticas de Michael Estrada en esta temporada

Entre todas las competencias, en esta temporada, Michael Estrada ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 3 goles y ha dado 1 asistencia. Apenas lleva jugando poco más de 500 minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Michael Estrada con LDU?

Michael Estrada tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de 2026. El tricolor apenas tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares, de ahí que, varios clubes lo vean como objetivo de fichaje.