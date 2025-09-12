La Selección de Ecuador cerró las Eliminatorias clasificando al Mundial 2026 pero desde ya hay novedades sobre lo que será el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030. Este viernes se conoció que la Tri podría jugar un nuevo torneo oficial en esas fechas.

Con el aumento a 48 equipos, y con la posibilidad que sean 64 si la propuesta de CONMEBOL es aceptada por la FIFA, habría un cambio en el formato de Eliminatorias Sudamericanas. El nuevo formato sería con fase de grupos más cortos o un todos contra todos de menos fechas.

Para compensar esta disminución oficial de números de partidos, una de las alternativas sería armar la propia Liga de Naciones CONMEBOL, como hace la UEFA con el torneo que fue recientemente ganado por Portugal.

No es la primera vez que toma fuerza la idea de que Sudamérica tenga su propio torneo de Nations League. La posibilidad es que se sumen otras selecciones de CONCACAF.

Ecuador clasificó al Mundial y cerró Eliminatorias con victoria ante Argentina.

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.

¿Qué es lo más lejos que Ecuador llegó en el Mundial?

Lo más lejos que Ecuador ha llegado en el Mundial fue en 2006, cuando ‘La Tri’ clasificó hasta los octavos de final. Ese ha sido el mejor resultado, y Beccacece ha revelado que se quiere sobrepasar este nivel.