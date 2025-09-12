El sorpresivo club que firmó a Nilson Angulo luego de brillar en la Selección de Ecuador

Nilson Angulo fue de los mejores de los últimos cuatro partidos de Eliminatorias con la Selección de Ecuador y ahora tiene su futuro confirmado. En medio de rumores de gigantes de Europa como el Liverpool y Sevilla, hay un nuevo equipo que lo firmó.
Con algo de sorpresa, Nilson Angulo firmó su renovación con el Anderlecht de Bélgica hasta finales del 2029. El ex Liga de Quito recibirá un aumento salarial considerable en su club.
Esto podría ser una estrategia del club de Bélgica para blindarlo y que en caso de un gran Mundial 2026 sea vendido por una cifra mucho mayor. Hoy está cotizado en cerca de 5 millones de dólares.
La idea del Anderlecht es venderlo en más de 20 millones si sigue sumando minutos en la Selección de Ecuador. Angulo fue titular por izquierda contra Perú, Paraguay, Brasil y Argentina.
Nilson Angulo – Selección de Ecuador.
Los números de Nilson Angulo en esta temporada
En la última temporada con la camiseta del Anderlecht, Nilson Angulo estuvo presente en 44 partidos, marcando 4 goles y dando 4 asistencias. En total, en cacha estuvo más de 1.800 minutos. Siendo este año uno de consolidación para el jugador.
¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?
Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.
